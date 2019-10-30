Украинский Хэллоуин: все традиции и особенности праздника

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября и является очень популярным в западных странах, при этом в Украине отношение к празднику неоднозначное. На самом деле наши предки имели свой аналог Дня всех святых, который назывался Велесова ночь, и корни праздника уходят в далекое языческое прошлое Киевской Руси.

Между украинским и кельтским праздниками существует много схожего, но также есть ряд существенных различий. Славянские обряды и традиции в эту "Ночь всех предков" почитаются и поныне, и некоторые продолжают следовать правилам и остерегаются нарушать запреты.

Языческое божество Велес очень почиталось у древних славян. Его считали богом изобилия, покровителем искусства, таланта, счастья и любви, а еще волхвов и прорицателей. Также Велес приглядывал за скотом.

Фото: Велес-Триглав на Збручском идоле

Считалось, что именно он научил людей сосуществовать с природой: обрабатывать землю, выращивать зерно, пасти скот и прочее.

В дохристианские времена на Велесову ночь верили, что грань между миром живых и умерших становится очень тонкой, и души предков приходят в наш мир, чтобы навестить потомков. Украинцы с радостью их зазывали к себе в дом, где готовили богато накрытый стол, за которым собирались всей семьей на ужин.

Традиции и обряды на Велесову ночь:

Обычно возле окна ставили свечи, чтобы подсветить предкам дорогу к дому и они не заблудились.

Для душ умерших оставляли за столом отдельную тарелку, и ложили немного еды с каждого блюда. На праздничном алтаре должны быть яблоки, тыквы, кабачки и осенние цветы.

Фото: Велесову ночь называют украинским Хэллоуином

Было принято в этот вечер поминовения говорить только о предках, вспоминать их дела и жизнь. По обычаю, сперва говорили о самом старшем умершем родственнике, а затем о всех остальных. Верили, что они приходили из потустороннего мира, чтобы дать людям уроки и благословить весь род.

Согласно поверьям, в Велесову ночь предки в последний раз в году могли навестить потомков в Яви, после чего до весны уходили в Светлый Ирий.

В это мистическое время можно попросить предков помочь решить сложную задачу или найти выход их непростой ситуации. Для этого бытовал особый заговор-просьба - произносилось имя умершего родственника и далее: "сегодня тебе в этот мир приходить - мне совет приносить. Подскажи, как мне завершить дело". Кроме того, умерших родственников зазывали в сны.

Также на Велесову ночь считалось, что загаданные желания обязательно сбудутся, если их написать и положить записку под голову перед сном.

К празднику готовили заранее. Делали тщательную уборку в доме, затем мылись в бане, ближе к вечеру перед наступлением темноты разводили костер и прыгали через него и ходили босиком по раскаленным углям - такой обряд помогал очистить душу.

На Велесову ночь разводили костры и прыгали через пламя по аналогии с праздником Ивана Купала (Фото: roofsoldier)

Чтобы защититься от нечистой силы и не пустить ее в дом, на крыльце и около двери оставляли рябину, а под порог сыпали соль.

Перед тем, как сесть за стол на ужин, в доме открывали все двери, чтобы предки также могли зайти и сесть за стол.

Верили, что в этот день нельзя давать в долг деньги - в противном случае можно вынести из дома достаток на весь следующий год.

Фото: Тыква на Велесову ночь также была важным атрибутом, как и на Хэллоуин

При этом в праздник было принято раздавать нищим мелкую монету, произнося заговор: "пусть мои деньги помогут всем, кто в них нуждается, вокруг обернутся и ко мне достатком вернутся".

Главные приметы на Велесову ночь: