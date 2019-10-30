Новый год 2020: какой будет главная елка Украины

Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве праздничные новогодние локации обустроят на Софийской площади и на Подоле

Новый год 2020 наступит уже через пару месяцев, и организаторы праздничных мероприятий в столице Украины заранее разработали концепт, расказали о главных локациях и поделились некоторыми подробностями подготовки к гуляниям. Уже известно, что вместо Деда Мороза будет Санта-Клаус из Германии, а концерты будут проходить в Киеве почти ежедневно.

Праздничную ярмарку откроют в Киеве 14 декабря на Подоле, рассказали организаторы проекта Folk Ukraine на странице в Facebook. На Софийской и Контрактовой площадях будет две самые красивые новогодние елки.

Так, высота главной елки страны на Софийской площади может превысить 28 метров (если будет цельная), или свыше 31 метр (если сборная). Ее украсят 800 тематических игрушек и зажгут более 4 километра разноцветных гирлянд.

Новый год 2020 в Киеве - как будем праздновать (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

На Контрактовой площади праздничные мероприятия продлятся с 14 декабря до 19 января 2020-го:

14 декабря - открытие рождественской ярмарки

19 декабря - зажжение елки

25 декабря - католическое Рождество

31 декабря - встреча Нового года

7 января - шествие звездочетов и народные гуляния

По словам куратора проекта Folk Ukraine Игоря Добруцкого, в этом году новогодняя елка и фотозоны на Софийской площади будут в стиле волшебного мира приключений Щелкунчика и его "Четырех королевств". Об этом передает "Сегодня".

Так, киевляне смогут посетить Королевство снежинок, Королевство цветов, Королевство сладостей и Королевство развлечений.

Кроме того, будут также и персонажи мультфильма "Как казаки в футбол играли". Украинские казаки вместе с положительными героями будут охранять королевства и Новый год.

Новый год 2020 в Киеве - как будем праздновать (Фото: facebook.com/FolkUkraine)

Уже сейчас готово 18 тематических фотозон, которые будут расположены на Софийской площади.

"Мне кажется, в этом году у нас будет самая красивая елка за все годы, что мы делали", - поделился ожиданиями Добруцкий.

В настоящее время еще решается вопрос, будет ли главная новогодняя елка на Софийской площади цельная или сборная из ветвей.

"Мы больше склоняемся к елке с ветвей, чем к цельной. Если она будет наборная, то не менее 31 метра", – рассказал он.