Украинцам рассказали, что нужно делать на Хэллоуин

Хэллоуин 2019 в Украине (коллаж РБК-Україна)

Эксперт дала важные рекомендации касательно праздника

Экстрасенс Хелен Брайт поделилась своим мнением по поводу того, что надо делать на Хэллоуин 2019. Современный международный праздник отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, за это время нужно убрать квартиру, навестить соседей, а также в это время можно гадать. Об этом украинцам рассказала экстрасенс Хелен Брайт.

По ее словам, лучше всего украсить жилище орехами, которые стоит разбрасывать по углам, и свечами. Но самый важный атрибут, конечно же, тыква с зажженной внутри свечой напротив входной двери.

Хэллоуин 2019 в Украине (фото: pixabay.com)

Также в ночь на 1 ноября следует обратить внимание на то, есть ли в доме, например, пауки - они указывают на то, что в помещении есть дух или призрак. Чтобы избавиться от них, надо пройтись по всему дому с зажженными свечами. Но ни в коем случае не убивайте паука - лучше вынесите его на улицу.

"Существует мнение, что в эту ночь можно узнать свою судьбу. Для этого следует выйти на перекресток и вслушаться в ветер. Если вы будете очень внимательными - услышите предсказание на следующий год", - рассказала экстрасенс.

Также, по ее словам, на Хэллоуин 2018 обязательно стоит заглянуть к соседям в поисках закуски. Связано подобное с тем, что в эту ночь мертвые возвращаются и бродят вокруг мест, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и еды.

"Чем больше живых будут похожими на мертвых и чем спокойнее люди будут реагировать на гостей, тем более довольными будут духи. Если удастся их порадовать - они будут вам очень благодарны", - пояснила Брайт.

Также в эту ночь людей часто посещают судьбоносные озарения. Кроме того, Хэллоуин идеально подходит для гадания, вызова духов и транса.