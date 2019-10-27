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Хэллоуин 2019: топ страшно милых котиков

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 20:37
Хэллоуин 2019: топ страшно милых котиков
Хэллоуин 2019 в Украине - фото котов к празднику (Коллаж РБК-Украина)

Потрясающая подборка котиков к Хэллоуину

Мистический праздник Хэллоуин является не просто интересным торжеством, но также попыткой приобщить себя к потустороннему миру. История Хэллоуина, корни которого восходят к традициям древних кельтов, окутана тайной - более двух тысячелетий назад в эту ночь люди собирались у костров, разводимых жрецами-друидами, надевали на себя звериные шкуры и приносили в жертву животных.

Согласно поверью, в ночь с 31 октября на 1 ноября миры живых и мертвых открывают свои двери, и обитатели потустороннего мира пробираются на землю.

Хэллоуин 2019: топ страшно милых котиковХэллоуин 2019 в Украине - фото котов к празднику (фото: instagram.com)

Чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать "незваных гостей". К слову, с этой же целью также вырезали тыквы. Считалось, что подобный светильник отгоняет всех злых духов. Также кельты верили, что подобные фонари помогают душам умерших людей найти путь в чистилище.

В день привидений, ведьм и прочей нечисти, предлагаем вашему просмотру устрашающую подборку на вид вполне безобидных котиков.

Хэллоуин 2019 в Украине - фото котов к празднику (фото: instagram.com)

Глядя на эти фотографии, невольно напрашивается вопрос: "А может и правда коты считаются проводниками в потусторонний мир?"

Хэллоуин 2019 в Украине - фото котов к празднику (фото: instagram.com)

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