Жизнь изменится навсегда: астролог назвал главных счастливчиков 2020 года

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака будут настоящими баловнями судьбы в 2020 году - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 пророчит некоторым знакам Зодиака грандиозные перемены в високосном году, который наступит через два с лишним месяца. Известный астролог Павел Глоба назвал троих счастливчиков, для которых грядущий год принесет новые начинания, удачу и успех в разных жизненных сферах.

Овны

Уже первые дни 2020 года принесут Овнам настоящий фарт. Они почувствуют прилив жизненных сил и энергии. Астролог пророчит представителям этого коммуникабельного знака новые полезные знакомства и советует побольше находится в компании друзей и знакомых. Именно окружение, готовое всегда подставить свое плечо, поможет Овнам с легкостью достичь намеченных целей и выбраться из сложных ситуаций. А таких у Овнов будет немного, так что можно расслабиться.

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Львы

Львам пора собирать чемоданы, так как 2020 год, по мнению астролога, пройдет у Львов "на колесах". Интересные поездки, увлекательные путешествия сделают гордецов-Львов более-счастливыми и помогут расслабиться. Астролог считает, что судьба может подарить Львам длительную поездку за границу, где им выпадет шанс начать жизнь с чистого листа и преуспеть в ней. Глоба предсказывает этому знаку Зодиака стремительный карьерный рост и финансовое благополучие. Кроме того, все отлично будет и на любовном фронте.

Козероги

2020 год станет для Козерогов идеальным трамплином для личностного роста. Павел Глоба не исключает, что представители этого расчетливого и прагматичного знака Зодиака, смогут приобрети недвижимость, о которой долго мечтали. А отношения с любимым человеком в новом году будут на пять с плюсом. Астролог советует Козерогам побольше времени проводить в кругу семьи и уделять внимание своим близким. Они очень в этом нуждаются.