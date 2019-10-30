Український Хеллоуїн: всі традиції та особливості свята

Хеллоуїн відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада і є дуже популярним в західних країнах, при цьому в Україні ставлення до свята неоднозначне. Насправді наші пращури мали свій аналог Дня всіх святих, який називався Велесова ніч, і коріння свята йдуть у далеке язичницьке минуле Київської Русі.

Між українським та кельтським святами існує багато схожого, але також є ряд істотних відмінностей. Слов'янські обряди і традиції у цю "Ніч всіх пращурів" шануються і понині, і деякі продовжують слідувати правилам та остерігаються порушувати заборони.

Язичницьке божество Велес дуже шанувалося у давніх слов'ян. Його вважали богом достатку, покровителем мистецтва, таланту, щастя і любові, а ще волхвів та віщунів. Також Велес наглядав за худобою.

Фото: Велес-Триглав на Збруцькому ідолі

Вважалося, що саме він навчив людей співіснувати з природою: обробляти землю, вирощувати зерно, пасти худобу тощо.

У дохристиянські часи на Велесову ніч вірили, що грань між світом живих і мертвих стає дуже тонкою, і душі пращурів приходять у наш світ, щоб відвідати нащадків. Українці з радістю їх закликали до себе в хату, де готували багато накритий стіл, за яким збиралися всією родиною на вечерю.

Традиції та обряди на Велесову ніч:

Зазвичай біля вікна ставили свічки, щоб підсвітити пращурам дорогу до хати і вони не заблукали.

Для душ померлих лишали за столом окрему тарілку, і клали трохи їжі з кожної страви. На святковому вівтарі залишали яблука, гарбузи, кабачки та осінні квіти.

Фото: Велесову ніч називають українським Хеллоуїном

Було прийнято в цей вечір поминання говорити тільки про пращурів, згадувати їх справи та життя. За звичаєм, спершу говорили про найстаршого померлого родича, а потім про всіх інших. Вірили, що вони приходили з потойбічного світу, щоб дати людям уроки і благословити весь рід.

Згідно з повір'ями, у Велесову ніч пращури востаннє в році могли відвідати нащадків у Яві, після чого до весни йшли у Світлий Ірій.

У цей містичне час можна попросити пращурів допомогти вирішити складну задачу чи знайти вихід з непростої ситуації. Для цього існувало особливе замовляння-прохання - промовлялося ім'я померлого родича і далі: "сьогодні тобі в цей світ приходити - мені раду приносити. Підкажи, як мені завершити справу". Крім того, померлих родичів зазивали у сни.

Також на Велесову ніч вважалося, що загадані бажання обов'язково збудуться, якщо їх написати і покласти записку під голову перед сном.

До свята готували заздалегідь. Робили ретельне прибирання в хаті, потім милися в лазні, ближче до вечора перед настанням темряви розводили багаття і стрибали через нього і ходили босоніж по розпеченому вугіллю - такий обряд допомагав очистити душу.

На Велесову ніч розводили вогнища і стрибали через полум'я по аналогії зі святом Івана Купала (Фото: roofsoldier)

Щоб захиститися від нечистої сили і не пустити її до хати, на ґанку і біля дверей залишали горобину, а під поріг сипали сіль.

Перед тим, як сісти за стіл на вечерю, в домі відкривали всі двері, щоб пращури могли зайти і сісти за стіл.

Вірили, що в цей день не можна давати в борг гроші - в іншому випадку можна винести з хати достаток на весь наступний рік.

Фото: Гарбуз на Велесову ніч також був важливим атрибутом, як і на Хеллоуїн

При цьому в свято було прийнято роздавати бідним дрібну монету, промовляючи: "нехай мої гроші допоможуть усім, хто в них потребує, навколо обернуться і до мене достатком повернуться".

Головні прикмети на Велесову ніч: