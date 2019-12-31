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Украинский город "засыпало" необычным снегом: впечатляющее видео

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 13:58
Украинский город "засыпало" необычным снегом: впечатляющее видео
В Украине ждут снег (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине привела к закрытию горнолыжных курортов

Погода в Украине с отсутствием снега для зимних развлечений заставила горнолыжные курорты в некоторых городах выходить из положения необычным способом. Так, в Харькове на комплексе "Харьковская Швейцария" начали работать снежные пушки, чтобы устелить склоны слоем снега.

Видео с работой снежных пушек появилось в Telegram-канале ХС "Салтовка".

Стоит отметить, что курорт, расположенный по улице Альпийская, объявлен временно закрытым из-за "погодных условий". Видимо, таким образом владельцы курорта решили выйти из положения, чтобы обеспечить его работу на время выходных и праздников.

Благоприятный морозный прогноз на ближайшие дни дает отличный шанс того, что снег на курорте задержится и не расстает.

В Харькове на горнолыжном курорте работают пушки с искусственным снегом (видео: YouTube)

Стоит отметить, что до последнего времени даже горнолыжные курорты украинских Карпат страдали из-за отсутствия снега, а вместе с ним и туристов.

К слову, синоптики прогнозируют, что уже к вечеру 31 декабря по всей Украине будет сыпать мокрый снег в сопровождении порывистого ветра.

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