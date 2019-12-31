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На Украину надвигается зимняя стихия: какие области под угрозой

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 12:32
На Украину надвигается зимняя стихия: какие области под угрозой
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в новогоднюю ночь будет неистовой

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится по всей стране. В новогоднюю ночь в Украине ожидается сильный штормовой ветер, а также мокрый снег. Такие данные предоставили синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По прогнозу Наталки Диденко, атмосферный фронт с северо-запада нагонит облака и осадки, которые к вечеру будут уже по всей стране. А там, где ожидается температура выше нуля, снег будет переходить в дождь.

Столбики термометров 1 января будут колебаться в пределах от -2 до +3, а в южных областях ожидается +2... +5 градусов.

"Осадки и порывистый ветер новогодней ночи ожидаются практически во всех областях Украины", - пишет Диденко.

В Киеве в новогоднюю ночь от -1 до +1 градуса, мокрый снег и сильный ветер. Днем 1-го января осадки прекратяться, но ветер продолжит задувать, температура существенно не измениться.

В четверг, 2 января в Украине будет сухо, ветер утихнет. Ночью ожидается от 0 до -5 мороза, а днем около нуля.

На Украину надвигается зимняя стихия: какие области под угрозой

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В Украине на новогоднюю ночь объявили штормовое предупреждение. Сильный порывистый ветер ожидается на значительной части страны.

На Украину надвигается зимняя стихия: какие области под угрозой

В Украине объявили штормовое предупреждение (скрин: meteo.gov.ua)

В Украине объявлено штормовое предупреждение Накануне нового года Украину накроет дождь с мокрым снегом
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