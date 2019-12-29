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-18 и все в снегу: часть Украины засыпало толстым слоем снега (фото)

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 15:45
-18 и все в снегу: часть Украины засыпало толстым слоем снега (фото)
Снег в Карпатах (фото: РБК-Украина)

Спасатели не рекомендуют выходить в высокогорье

Сегодня, 29 декабря, Карпаты засыпает сильным снегом. Соответствующую публикацию разместили члены Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 8:45, 29.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-восточный, 20 м/с., Порывы до 25 м/с., Температура воздуха -18° С. Видимость до 30 м. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - указано в сообщении.

-18 и все в снегу: часть Украины засыпало толстым слоем снега (фото)Снег в Карпатах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

К слову, снег в Карпатах начал идти еще 25 числа. Часть склонов уже давно оказалась под белым покрывалом. Так, Василий Фицак показал фотографии, которые были сделаны на Черногорском хребте.

-18 и все в снегу: часть Украины засыпало толстым слоем снега (фото)Фото: facebook.com/Василий Фицак

Ранее сообщалось о том, что в Карпатском регионе могут частично перекрыть движение авто из-за снегопада.

Напомним, что в Киеве 31 декабря и 1 января на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта. Кроме того, перед Новым годом столицу скуют пробки. По прогнозу экспертов, в преддверии Нового года на дорогах Киева в вечерние часы обычным делом могут стать пробки в 8-9 баллов. Стоит учитывать этот факт, чтобы попасть вовремя в нужное место.

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