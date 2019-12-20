ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 10:52
Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото
Драгобрат и Пилипец остались без снега (фото: РБК-Украина)

Единственный горнолыжный курорт, на котором людно - Буковель, но и на нем есть места без снега

На горнолыжных курортах Карпат растаял весь снег. Стоит ли ехать на Драгобрат, Пилиповец и Буковель - читайте на Styler.

Теплая погода на Закарпатье привела к тому, что в горах температура воздуха составляет около 0 градусов. Кроме того, в горах практически нет снега, и это очень плохо сказывается на горнолыжных курортах.

Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фотоГорнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото

Скриншот с онлайн-камеры

Почти все курорты в Карпатах пустуют. Снега нет на трассах в Пилипце, Драгобрате, Подобовеце и других. В данный момент со всех курортов работает только Буковель, поскольку у него есть свои "пушки", которые накрывают трассу искусственным снегом.

Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фотоГорнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото

Скриншот с онлайн-камеры

Катастрофическую ситуацию для всех любителей лыж и сноубордов можно увидеть снимках с онлайн-камер, которые показывают ситуацию на курортах.

Горнолыжные курорты Карпат остались без снега: печальные фото

Скриншот с онлайн-камеры

Напомним, что погода в Украине может существенно измениться к новогодним и рождественским праздникам. Синоптики считают, что в конце декабря температура воздуха начнет снижаться. Но изначально минусовая температура будет только ночью. Также возможно Украину накроют снегопады.

Ранее сообщалось о том, что рекордное потепление привело к аномалии во Львове, где расцвела калина и на магнолии появились почки в два сантиметра. Кроме того, на яблонях появились плоды.

Погодная карусель: синоптики анонсировали ухудшение во всех регионах В Киеве зафиксирован второй подряд температурный рекорд
Новости Украины ЗакарпатьеПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь