Росія готує черговий масований удар по Україні перед самітом НАТО, - Зеленський

Росія готує новий масований удар по території України, про що свідчать свіжі дані розвідки. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а партнерів - не зволікати з рішеннями щодо ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал глави держави.

Чому Росія готує атаку саме зараз

За словами президента, прагнення завдати нового удару повністю відповідає підступній тактиці Кремля.

"Це в дусі російського диктатора Володимира Путіна - одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги", - наголосив Володимир Зеленський.

Заклик до міжнародних партнерів

Глава держави окремо звернувся до союзників України із закликом пришвидшити постачання оборонного озброєння, оскільки будь-яка затримка вартує людських життів і лише стимулює агресора продовжувати війну.

Він підкреслив, що світ має необхідну кількість та якість систем протиповітряної оборони, але потрібна рішучість лідерів.

"Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально", - заявив президент, додавши, що це передусім рішення Америки та сильних країн Європи і світу.