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Українське місто "засипало" незвичайним снігом: вражаюче відео

STYLERЖиття    31.12.2019 - 13:58
Українське місто "засипало" незвичайним снігом: вражаюче відео
В Україні очікують сніг (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні призвела до закриття гірськолижних курортів

Погода в Україні з відсутністю снігу для зимових розваг змусила гірськолижні курорти в деяких містах виходити з положення незвичайним способом. Так, у Харкові на комплексі "Харківська Швейцарія" почали працювати снігові гармати, щоб встелити схили шаром снігу.

Відео з роботою снігових гармат з'явилося в Telegram-каналі ХС "Салтівка".

Варто відзначити, що курорт, розташований по вулиці Альпійська, оголошено тимчасово закритим через "погодні умови". Мабуть, таким чином власники курорту вирішили вийти з положення, щоб забезпечити його роботу на час вихідних та свят.

Сприятливий морозний прогноз на найближчі дні дає відмінний шанс того, що сніг на курорті затримається і не розтане.

У Харкові на гірськолижному курорті працюють гармати з штучним снігом (відео: YouTube)

Варто відзначити, що до останнього часу навіть гірськолижні курорти українських Карпат страждали через відсутність снігу, а разом з ним і туристів.

До речі, синоптики прогнозують, що вже до вечора 31 грудня по всій Україні сипатиме мокрий сніг у супроводі поривчастого вітру.

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