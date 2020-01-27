Украинский боксер после скандального "приема Тайсона" ответил хейтерам: видео недели

Боксер Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию (коллаж РБК-Украина)

Иван Редкач после проигранного боя с Дэнни Гарсией ответил на критику

Украинский боксер Иван Редкач после боя с бывшим чемпионом мира американцем Дэнни Гарсией в Нью-Йорке покомментировал свою странную выходку на ринге - укус соперника за трапециевидную мышцу.

Инцидент произошел на 8-м раунде и не попал в поле зрения рефери. Уже после оглашения результатов боя, в котором победил 31-летний Гарсия, американец рассказал про "прием Тайсона" своего оппонента.

Сам бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе длился все 12 раундов, по итогам которого все судьи поддержали Гарсию.

Видео с моментом укуса разошлось в сети, и 33-летний украинский боксер-профессионал в полусреднем весе с прозвищем Грозный (El Terrible) в комментариях в ролику на Luckypunch в Instagram объяснил свой поступок, попутно "наехав" на американца-соперника.

"Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие, как*ть хочешь? Или в ринг давно не выходили???" - возмущается Редкач вызванному ажиотажу.

Иван Редкач после боя с Дэнни Гарсией прокомментировал свой укус соперника (Фото: скрин поста instagram.com/luckypunchnet)

После этого в сети между ним и другими юзерами развернулся нешуточный спор, сопровождаемый нецензурной бранью. Некоторые утверждали, что, во-первых, после драки кулаками не машут, а во-вторых - такое поведение на ринге недопустимо, и бой должен быть "чистым".

В то же время некоторые подписчики встали на сторону Редкача и поддерживают боксера, называя его "все равно лучшим".

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию на ринге