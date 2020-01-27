ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский боксер после скандального "приема Тайсона" ответил хейтерам: видео недели

STYLERНовости спорта    27.01.2020 - 09:09
Украинский боксер после скандального "приема Тайсона" ответил хейтерам: видео недели
Боксер Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию (коллаж РБК-Украина)

Иван Редкач после проигранного боя с Дэнни Гарсией ответил на критику

Украинский боксер Иван Редкач после боя с бывшим чемпионом мира американцем Дэнни Гарсией в Нью-Йорке покомментировал свою странную выходку на ринге - укус соперника за трапециевидную мышцу.

Инцидент произошел на 8-м раунде и не попал в поле зрения рефери. Уже после оглашения результатов боя, в котором победил 31-летний Гарсия, американец рассказал про "прием Тайсона" своего оппонента.

Сам бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе длился все 12 раундов, по итогам которого все судьи поддержали Гарсию.

Видео с моментом укуса разошлось в сети, и 33-летний украинский боксер-профессионал в полусреднем весе с прозвищем Грозный (El Terrible) в комментариях в ролику на Luckypunch в Instagram объяснил свой поступок, попутно "наехав" на американца-соперника.

"Видео недели. Не успел укусить, он уже плачет. Папин сыночек, глаза такие, как*ть хочешь? Или в ринг давно не выходили???" - возмущается Редкач вызванному ажиотажу.

Украинский боксер после скандального &quot;приема Тайсона&quot; ответил хейтерам: видео недели

Иван Редкач после боя с Дэнни Гарсией прокомментировал свой укус соперника (Фото: скрин поста instagram.com/luckypunchnet)

После этого в сети между ним и другими юзерами развернулся нешуточный спор, сопровождаемый нецензурной бранью. Некоторые утверждали, что, во-первых, после драки кулаками не машут, а во-вторых - такое поведение на ринге недопустимо, и бой должен быть "чистым".

В то же время некоторые подписчики встали на сторону Редкача и поддерживают боксера, называя его "все равно лучшим".

Украинский боксер Иван Редкач укусил американца Дэнни Гарсию на ринге

Назван соперник и дата следующего боя Усика Украинского футболиста выгнали из клуба за демонстративную поездку в Россию
Новости Украины спортБокс
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь