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Чемпионский поединок украинского боксера отменили из-за китайского вируса

Новости » Спорт     24.01.2020 - 10:59
Чемпионский поединок украинского боксера отменили из-за китайского вируса
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Поединок между Постолом и Рамиресом должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу

Чемпионский поединок украинского боксера Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса был отменен в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение промоутерской компании Top Rank в Twitter.

Сообщается, что поединок должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу. На кону были два чемпионских пояса американца WBC и WBO в первом полусреднем весе.

"Титульный бой 1 февраля в полусреднем весе между объединенным чемпионом Хосе Рамиресом и Виктором Постолом был отложен из-за вспышки коронавируса в Китае", - сообщили в Top Rank.

О новой дате и месте проведения поединка в промоутерской компании сообщат позже.

Чемпионский поединок украинского боксера отменили из-за китайского вируса

Напомним, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876.

Отметим, Виктор Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, победив в апреле француза Мохаммеда Мимуна. Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера. Для него это будет первая защита обоих поясов.

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