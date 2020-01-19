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Король вернулся: яркое видео победы МакГрегора над Серроне

STYLERПерсоны    19.01.2020 - 09:09
Король вернулся: яркое видео победы МакГрегора над Серроне
Конор МакГрегор и Дональд Серроне (коллаж: РБК-Украина)

Конор МакГрегор в бою с Серроне одержал первую победу с 2016-го года

Ирландский боксер Конор МакГрегор одержал победу в бою с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. После этого победитель прокомментировал свою победу. Стоит отметить, что поединок продлился всего 40 секунд и завершился уверенной победой ирландца.

Ирландец одержал первую победу с ноября 2016 года, когда ему удалось победить Эдди Альвареса.

"Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше", – сказал МакГрегор.

Для Серроне поражение стало третьим подряд. Ранее он уступил Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.

МакГрегор и Серроне - яркое видео боя и комментарий победителя

Стоит напомнить, что для 31-летнего МакГрегора это был 26-й бой в смешанных единоборствах. На счету ирландца 22 победы при четырех поражениях. Ранее он являлся чемпионом мира UFC в легком весе.

Для 35-летнего Серроне данный бой был 50-м в карьере. Он проиграл в 14-й раз при 36 победах.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор был арестован в США.

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