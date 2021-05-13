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Украинский блогер Ивангай предъявил Дудю новые обвинения: отсутствие профессионализма

Новина українською →
Четверг 13 мая 2021 07:03
Украинский блогер Ивангай предъявил Дудю новые обвинения: отсутствие профессионализма Фото: Ивангай (instagram.com/boredoneguy)
Автор: Styler

Известный украинский блогер Ивангай, настоящее имя которого Иван Рудской, продолжает обвинять российского журналиста Юрия Дудя в том, как плохо получилось их интервью в марте. При этом украинец заявил, что у Дудя нет профессионализма.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг "понадобилось утром уже улетать", - написал Ивангай.

Он также отметил, что вечером он был очень уставшим и вымотанным, поэтому так и получилось.

"Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло", - добавил блогер.

Украинский блогер Ивангай предъявил Дудю новые обвинения: отсутствие профессионализма

Скриншот с Twitter

Напомним, Ивангай обвинил Дудя в том, что он вырезал из интервью рассказ про российско-украинскую войну. Кроме того, он убрал рассказ блогера про Голодомор и репрессии НКВД, которым подвергся его дед.

После этого Дудь прокомментировал скандал в своем Telegram-канале. Он заявил, что в своих интервью вырезаются все неинтересные моменты, чтобы вложиться в хронометраж. Также удаляются, те моменты, которые тяжело слушать из-за несвязной речи.

При этом Дудь также опубликовал ту часть интервью, которая была вырезана из итогового видео на YouTube.

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Новости Украины Жизнь блогер Юрий Дудь
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