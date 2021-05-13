Украинский блогер Ивангай предъявил Дудю новые обвинения: отсутствие профессионализма

Известный украинский блогер Ивангай, настоящее имя которого Иван Рудской, продолжает обвинять российского журналиста Юрия Дудя в том, как плохо получилось их интервью в марте. При этом украинец заявил, что у Дудя нет профессионализма.

Об этом он написал в своем Twitter .

"Сидячее интервью специально записывалось в полночь, несмотря на то, что я просил писаться утром. Но Дудю вдруг "понадобилось утром уже улетать", - написал Ивангай.

Он также отметил, что вечером он был очень уставшим и вымотанным, поэтому так и получилось.

"Посмотрите дневные кадры, на которых я не вымотан и не уставший. Писалось в те же сутки. Либо отсутствие профессионализма, либо ссыкло", - добавил блогер.

Скриншот с Twitter