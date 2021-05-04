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Вырезал из интервью слова о Голодоморе и НКВД: Дудь оправдался за скандал

Новина українською → Вторник 04 мая 2021 16:16
Вырезал из интервью слова о Голодоморе и НКВД: Дудь оправдался за скандал Фото: Юрий Дудь (скриншот с видео)
Автор: Styler

Известный украинский блогер Ивангай (EeOneGuy) дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое вышло в марте. На днях он обвинил Дудя в цензуре, заявив, что тот вырезал важные для него моменты, которые были связаны с войной с РФ, голодомором и НКВД.

Теперь Юрий Дудь прокомментировал этот скандал в своем Telegram-канале.

По словам, российского журналиста, в своих интервью они выбрасывают все неинтересные моменты, чтобы вложиться в хронометраж, поскольку бывает, что запись интервью идет 4-10 часов.

"Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда - то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою", - говорится в сообщении.

При этом Дудь также опубликовал ту часть интервью, которая была вырезана из итогового видео на YouTube.

"Если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот, пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек", - добавил журналист.

Напомним, депутат Житомирского областного совета от ОПЗЖ Константин Черпицкий попал в скандал после того, как поздравил ветеранов с 9 мая билбордом, на котором изображены солдаты гитлеровской армии.

Ранее в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ по шашкам и убрали со стола флаг России и табличку с изображением российского триколора.

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