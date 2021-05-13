Український блогер Івангай пред'явив Дудю нові звинувачення: відсутність професіоналізму

Відомий український блогер Івангай, справжнє ім'я якого Іван Рудська, продовжує звинувачувати російського журналіста Юрія Дудя в тому, як погано вийшло їх інтерв'ю в березні. При цьому українець заявив, що у Дудя немає професіоналізму.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сидяче інтерв'ю спеціально записувалося опівночі, попри те, що я просив писатися вранці. Але Дудю раптом "знадобилося вранці вже відлітати", - написав Івангай. Він також зазначив, що ввечері він був дуже втомленим і вимотаним, тому так і вийшло. "Подивіться денні кадри, на яких я не вимотаний і не втомлений. Писалося в ту ж добу. Або відсутність професіоналізму, або сикло", - додав блогер. Скріншот з Twitter