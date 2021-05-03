ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Либеральный" Юрий Дудь попал в скандал из-за войны Украины с Россией

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 20:04
"Либеральный" Юрий Дудь попал в скандал из-за войны Украины с Россией Фото: Юрий Дудь угодил в скандал (instagram.com/yurydud)
Автор: Styler

Известный украинский блогер Ивангай (EeOneGuy) не так давно дал большое интервью Юрию Дудю в его проекте "вДудь".

И вот спустя некоторое время украинец обвинил либерального и оппозиционного российского журналиста в цензуре.

В своем Twitter-аккаунте Иван Рудский (настоящее имя блогера) заявил, что Дудь намеренно вырезал из интервью рассказ про российско-украинскую войну.

По словам блогера-миллионника, помимо этого Дудь убрал из окончательной версии интервью еще несколько главных месседжей.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", - заявил Ивангай.

Также он предложил подписчикам вспомнить, "как РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней, и то что народ России бессилен против этого".

"Донецк, Луганск, Крым", - уточнил он.

Кроме того, в соцсети Ивангай выразил уверенность, что скоро "Сибирь станет свободной".

&quot;Либеральный&quot; Юрий Дудь попал в скандал из-за войны Украины с Россией

Скриншот (twitter.com/EeOneGuy)

Сам Дудь пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес. Но, судя по всему, высказывания Ивангая об агрессии России попали бы под санкции какого-либо Роскомнадзора, что повлекло бы за собой, возможно, даже блокировку YouTube-канала "вДудь".

Отметим, что в выпуск Дудя попал рассказ Ивангая о том, как он дважды отказался от предложения получить российский паспорт, а также некоторые тезисы об отношениях путинской России и родной для блогера страны - Украины.

&quot;Либеральный&quot; Юрий Дудь попал в скандал из-за войны Украины с Россией

Ивангай в гостях у Дудя (скриншот из видео)

Добавим, что Иван Рудской родился 19 января 1996 года в селе Анновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Долгое время жил в Москве, но вскоре после военной агрессии РФ против Украины покинул территорию этой страны.

Сегодня в своих немногочисленных интервью и постах в соцсетях Иван поддерживает Украину и ВСУ.

Ранее мы писали, что в Польше судьи унизили чемпионку мира из РФ.

Читайте также о том, почему Моргенштерн больше не приедет в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь скандал Юрий Дудь
LITE
Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике
Абсолютное счастье: Горбунов умилил нежностью с беременной Осадчей в купальнике