"Либеральный" Юрий Дудь попал в скандал из-за войны Украины с Россией

И вот спустя некоторое время украинец обвинил либерального и оппозиционного российского журналиста в цензуре.

Известный украинский блогер Ивангай (EeOneGuy) не так давно дал большое интервью Юрию Дудю в его проекте "вДудь".

В своем Twitter-аккаунте Иван Рудский (настоящее имя блогера) заявил, что Дудь намеренно вырезал из интервью рассказ про российско-украинскую войну.

По словам блогера-миллионника, помимо этого Дудь убрал из окончательной версии интервью еще несколько главных месседжей.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", - заявил Ивангай.

Также он предложил подписчикам вспомнить, "как РФ отжала у Украины их территории, ценой тысячи жизней, и то что народ России бессилен против этого".

"Донецк, Луганск, Крым", - уточнил он.

Кроме того, в соцсети Ивангай выразил уверенность, что скоро "Сибирь станет свободной".

Скриншот (twitter.com/EeOneGuy)

Сам Дудь пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес. Но, судя по всему, высказывания Ивангая об агрессии России попали бы под санкции какого-либо Роскомнадзора, что повлекло бы за собой, возможно, даже блокировку YouTube-канала "вДудь".

Отметим, что в выпуск Дудя попал рассказ Ивангая о том, как он дважды отказался от предложения получить российский паспорт, а также некоторые тезисы об отношениях путинской России и родной для блогера страны - Украины.

Ивангай в гостях у Дудя (скриншот из видео)

Добавим, что Иван Рудской родился 19 января 1996 года в селе Анновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Долгое время жил в Москве, но вскоре после военной агрессии РФ против Украины покинул территорию этой страны.

Сегодня в своих немногочисленных интервью и постах в соцсетях Иван поддерживает Украину и ВСУ.