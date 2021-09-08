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Украинским пенсионерам будут дополнительно давать по 5 500 грн ежемесячно: кому именно

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Среда 08 сентября 2021 17:26
Украинским пенсионерам будут дополнительно давать по 5 500 грн ежемесячно: кому именно Пенсионеры получат выплаты (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Кабмин принял решение о назначении государственной пожизненной стипендии для тех украинцев, которые спасали евреев. Речь идет о временах Холокоста и Второй мировой войны.

Об этом сообщают на Правительственном портале.

Так, соответствующее решение приняли во время заседания правительства 8 сентября.

Пожизненные государственные стипендии с 1 июня 2021 года назначили 26 гражданам Украины, а именно:

  • 18 Праведников народов мира,
  • 6 Праведников Украины,
  • 2 Праведники Бабьего Яра.

Размер выплат составит три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или заработной платы. Поэтому общая ежемесячная сумма выплаты составит 5 562 тыс. грн.

"Решение разработано во исполнение Указа Президента Украины от 14.05.2021 № 193 "О пожизненные государственные стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Украине пенсии продолжат выплачивать за счет взносов на социальное страхование и средств госбюджета и в дальнейшем, что гарантировано Конституцией, при этом власть готовит внедрение и других "уровней" обеспечения граждан для достойной жизни в пожилом возрасте.

Также ранее мы рассказывали, что Кабмин повысил стипендии студентам, но уменьшил количество получателей. В частности, размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.

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