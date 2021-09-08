Украинским пенсионерам будут дополнительно давать по 5 500 грн ежемесячно: кому именно

Кабмин принял решение о назначении государственной пожизненной стипендии для тех украинцев, которые спасали евреев. Речь идет о временах Холокоста и Второй мировой войны.

"Решение разработано во исполнение Указа Президента Украины от 14.05.2021 № 193 "О пожизненные государственные стипендии для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Размер выплат составит три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или заработной платы. Поэтому общая ежемесячная сумма выплаты составит 5 562 тыс. грн.

Пожизненные государственные стипендии с 1 июня 2021 года назначили 26 гражданам Украины, а именно:

Ранее мы сообщали, что в Украине пенсии продолжат выплачивать за счет взносов на социальное страхование и средств госбюджета и в дальнейшем, что гарантировано Конституцией, при этом власть готовит внедрение и других "уровней" обеспечения граждан для достойной жизни в пожилом возрасте.

Также ранее мы рассказывали, что Кабмин повысил стипендии студентам, но уменьшил количество получателей. В частности, размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.