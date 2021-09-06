Кабмин повысил стипендии студентам, но сократил количество получателей

Кабинет министров обнародовал постановление о повышении размера стипендий. Размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 г. № 933 .

Согласного документу, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 35 до 40) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам. Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.

В то же время размер академических стипендий повышается:

для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен,

для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен,

для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.