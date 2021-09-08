Украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения": названы уровни поддержки
В Украине пенсии продолжат выплачивать за счет взносов на социальное страхование и средств госбюджета и в дальнейшем, что гарантировано Конституцией, при этом власти готовят внедрение и других "уровней" обеспечения граждан для достойной жизни в пожилом возрасте.
Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
В ведомстве отметили, что глобальные изменения - старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран "адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии".
Как подчеркивают в министерстве, адаптироваться к таким глобальным вызовам смогут те страны, системы которых имеют различные уровни поддержки:
- прямые выплаты пенсий от государства,
- выплаты по накоплениям гражданина и его работодателями в течение жизни,
- адресная помощь (для тех, кто в ней нуждается),
- развитые социальные и медицинские услуги для пожилых людей,
- инклюзивная среда (делает доступной для пожилых граждан культурную жизнь, оздоровление, спорт, досуг и социальные контакты).
"Фактически уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки пожилых людей, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями", - говорится в публикации.
Так, в ведомстве представили видение обеспечения людей в пенсионном возрасте. Кроме минимальных пенсионных гарантий, она включает в себя еще дополнительно четыре уровня. А именно:
- Солидарные пенсии:
0 уровень - минимальные пенсионные гарантии, в том числе доплаты, госпомощь
1 уровень - страховые пенсии с солидарной системы
- Накопительные пенсии:
2 уровень - обязательные накопления (в том числе в профессиональной пенсионной системе)
3 уровень - добровольные накопления
- Услуги и льготы:
4 уровень - социальные услуги, субсидии и прочее.
В Минсоцполитики добавили, что такое видение они заложили в Стратегию человеческого развития и план действий для ее реализации. Документы обещают передать на рассмотрение правительства на этой неделе.
Напомним, ранее стало известно, когда стартует пенсионная реформа и что изменится для украинцев.
Добавим, перед этим мы рассказывали, как изменятся пенсии в Украине до конца 2021 года, когда именно будут повышения и на сколько.