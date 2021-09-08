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Украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения": названы уровни поддержки

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Среда 08 сентября 2021 10:39
Украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения": названы уровни поддержки Коллаж РБК-Украина: в Минсоцполитики рассказали об обеспечении пенсионеров в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине пенсии продолжат выплачивать за счет взносов на социальное страхование и средств госбюджета и в дальнейшем, что гарантировано Конституцией, при этом власти готовят внедрение и других "уровней" обеспечения граждан для достойной жизни в пожилом возрасте.

Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что глобальные изменения - старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран "адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии".

Как подчеркивают в министерстве, адаптироваться к таким глобальным вызовам смогут те страны, системы которых имеют различные уровни поддержки:

  • прямые выплаты пенсий от государства,
  • выплаты по накоплениям гражданина и его работодателями в течение жизни,
  • адресная помощь (для тех, кто в ней нуждается),
  • развитые социальные и медицинские услуги для пожилых людей,
  • инклюзивная среда (делает доступной для пожилых граждан культурную жизнь, оздоровление, спорт, досуг и социальные контакты).

"Фактически уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки пожилых людей, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями", - говорится в публикации.

Так, в ведомстве представили видение обеспечения людей в пенсионном возрасте. Кроме минимальных пенсионных гарантий, она включает в себя еще дополнительно четыре уровня. А именно:

  • Солидарные пенсии:

0 уровень - минимальные пенсионные гарантии, в том числе доплаты, госпомощь

1 уровень - страховые пенсии с солидарной системы

  • Накопительные пенсии:

2 уровень - обязательные накопления (в том числе в профессиональной пенсионной системе)

3 уровень - добровольные накопления

  • Услуги и льготы:

4 уровень - социальные услуги, субсидии и прочее.

В Минсоцполитики добавили, что такое видение они заложили в Стратегию человеческого развития и план действий для ее реализации. Документы обещают передать на рассмотрение правительства на этой неделе.

Напомним, ранее стало известно, когда стартует пенсионная реформа и что изменится для украинцев.

Добавим, перед этим мы рассказывали, как изменятся пенсии в Украине до конца 2021 года, когда именно будут повышения и на сколько.

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Министерство социальной политики Пенсии Пенсионная реформа
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