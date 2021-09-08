Украинским пенсионерам готовят "гибкие системы обеспечения": названы уровни поддержки

В Украине пенсии продолжат выплачивать за счет взносов на социальное страхование и средств госбюджета и в дальнейшем, что гарантировано Конституцией, при этом власти готовят внедрение и других "уровней" обеспечения граждан для достойной жизни в пожилом возрасте.

Об этом передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что глобальные изменения - старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран "адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии".

Как подчеркивают в министерстве, адаптироваться к таким глобальным вызовам смогут те страны, системы которых имеют различные уровни поддержки:

прямые выплаты пенсий от государства,

выплаты по накоплениям гражданина и его работодателями в течение жизни,

адресная помощь (для тех, кто в ней нуждается),

развитые социальные и медицинские услуги для пожилых людей,

инклюзивная среда (делает доступной для пожилых граждан культурную жизнь, оздоровление, спорт, досуг и социальные контакты).

"Фактически уже сейчас Украина имеет пять уровней поддержки пожилых людей, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями", - говорится в публикации.

Так, в ведомстве представили видение обеспечения людей в пенсионном возрасте. Кроме минимальных пенсионных гарантий, она включает в себя еще дополнительно четыре уровня. А именно:

Солидарные пенсии:

0 уровень - минимальные пенсионные гарантии, в том числе доплаты, госпомощь

1 уровень - страховые пенсии с солидарной системы

Накопительные пенсии:

2 уровень - обязательные накопления (в том числе в профессиональной пенсионной системе)

3 уровень - добровольные накопления

Услуги и льготы:

4 уровень - социальные услуги, субсидии и прочее.

В Минсоцполитики добавили, что такое видение они заложили в Стратегию человеческого развития и план действий для ее реализации. Документы обещают передать на рассмотрение правительства на этой неделе.