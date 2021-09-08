Українським пенсіонерам будуть додатково давати по 5 500 грн щомісяця: кому саме

Кабмін ухвалив рішення про призначення державної пожиттєвої стипендії для тих українців, які рятували євреїв. Йдеться про часи Голокосту та Другої світової війни.

Про це повідомляють на Урядовому порталі.

Так, відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 8 вересня.

Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначили 26 громадянам України, а саме:

18 Праведників народів світу,

6 Праведників України,

2 Праведники Бабиного Яру.

Розмір виплат складатиме три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру пенсії чи заробітної плати. Тому загальна щомісячна сума виплати складатиме 5 562 тис. грн.

"Рішення розроблено на виконання Указу Президента України від 14.05.2021 № 193 "Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.