Украинских выпускников ждет приятное нововведение: смогут получить солидную премию

Школьники в Украине смогут получить 100 тысяч гривен премии за ВНО (фото: Униан)

В Верховной Раде появился проект постановления о премии в размере 100 тысяч гривен участникам внешнего независимого оценивания, которые получат самые высокие баллы.

Инициаторы проекта - спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, председатель комитета по вопросам образования Сергей Бабак и другие нардепы. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно проекту, в 2021 году 30 участников ВНО смогут получить по 100 тысяч гривен за высокие результаты на основе полного общего среднего образования.

Для воплощения данного проекта в жизнь из госбюджета страны понадобятся дополнительные средства. Финансирование будет осуществляться с учетом приоритетных направлений развития образования и науки.

Напомним, в Украине с начала 2021 года школы перешли на новый санитарный регламент. Теперь заведения среднего образования будут работать по новым правилам. При этом с 1 января утратил силу предыдущий аналогичный документ, который действовал почти 20 лет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на брифинге рассказал, во время локдауна учебные заведения будут работать в дистанционном режиме. Исключения сделали только для детских садов, они будут работать в штатном режиме.

Стоит отметить, что будут закрыты спортивные заведения и заведения общепита. Транспорт будет работать в обычном режиме, но при определенных условиях.