Кличко сделал заявление по работе школ и детских садов во время локдауна

Кличко сделал заявление по жесткому карантину в Киеве (фото: РБК-Украина)

В Украине приближается локдаун, который по решению Кабмина начнется 8 января, а закончится 24 января. До 11 января у школьников будут каникулы, во время них киевская власть предлагает детям различные онлайн-мероприятия.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, во время локдауна учебные заведения будут работать в дистанционном режиме. Исключения составляют только детские сады, после праздников они будут работать, как прежде.

"После этого (зимних каникул - ред.), во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. Детские сады же работают и продолжат работать в обычном режиме. Отмечу, что на время новогодних и рождественских каникул город подготовил для школьников немало интересных мероприятий в онлайн-формате. Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое", - сообщил глава столицы.

С информацией о праздничных мероприятиях можно ознакомиться на сайте Департамента образования и науки. Также мэр Киева пожелал детям и родителям безопасных праздников и каникул,

"Я желаю всем школьникам сказочных и главное - безопасных каникул! И обращаюсь к родителям самим соблюдать элементарные правила безопасности и объяснять это детям. И когда вы посещаете праздничные локации в городе, и в транспорте, в общественных местах", - резюмировал Кличко.

Напомним, что во время локдауна в Украине высшие учебные заведения, школы, техникумы будут учиться на "дистанционке". Также будут закрыты спортивные заведения, заведения общепита. Транспорт будет работать в обычном режиме, но при определенных условиях.

Как мы писали ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сделал очень важное заявление о строгом карантине с 8 января.