В украинских школах ввели новые правила: что изменилось

Школьники в масках на уроке (фото: facebook.com/koda.gov.ua)

В Украине с начала 2021 года школы перешли на новый санитарный регламент, и теперь заведения среднего образования будут работать по новым правилам. При этом с 1 января предыдущий аналогичный документ, который действовал почти 20 лет, уже потерял силу.

Новый санитарный регламент для школ был разработан Минздравом Украины, рассказали в пресс-службе ведомства.

Новые правила регулируют наличие в школах интернета, обязывают оборудовать туалеты внутри здания, а также запрещают арендовать помещения учебных заведений под непрофильный бизнес.

Кроме того, изменены подходы к организации питания - в школах разрешается организовывать кейтеринг, который должен соответствовать принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов на базе системы НАССР. Предусмотрен ряд ограничений по содержанию в блюдах соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендациям ВОЗ.

Санитарный регламент предусматривает:

ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечиваются транспортом для подвоза к школе;

все работники школ должны проходить обязательные профилактические осмотры. В случае нарушения сроков их прохождения работники к работе не допускаются;

определен перечень продуктов питания, которые запрещается продавать в школьных буфетах и ​​школьных автоматах: чипсы, сухарики, попкорн, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу, некоторые сладости и прочее. Также установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся (злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты) и урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями;

аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена;

установлены требования к благоустройству территории школ и лицам, обязанным следить за соблюдением норм и нести ответственность за их нарушения;

разрешено для использования в учебных заведениях подключение к интернету (роутеры Wi-Fi должны размещаться на высоте не менее 2 м от пола и выключаться во внеучебное время);

установлены требования к оборудованию, которое используется в учебных заведениях: диагональ мониторов ПК должна быть не менее 15 дюймов, экраны ноутбуков - 14 дюймов, устройство должно иметь клавиатуру и мышь;

для профилактики нарушений осанки, зрения и слуха предлагают не менее 2 раза в год пересаживать учеников в другие ряды;

учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, ревматизмом, ангинами, рекомендуют размещать в третьем ряду (возле внутренней стены);

в учреждениях образования должны быть внутренние санузлы.

В Украине заработали новые санитарные правила для школ (фото: moz.gov.ua)

Ранее сообщалось, что украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы.

Также мы писали о том, что с 19 декабря в украинских школах и вузах ввели новые ограничения из-за карантина.