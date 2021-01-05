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Українських випускників чекає приємне нововведення: зможуть отримати солідну премію

Вівторок 05 січня 2021 18:14
Українських випускників чекає приємне нововведення: зможуть отримати солідну премію
Школярі в Україні зможуть отримати 100 тисяч гривень премії за ЗНО (фото: Уніан)
Автор: Роман Мирончук

У Верховній Раді з'явився проєкт постанови про премію в розмірі 100 тисяч гривень, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримають найвищі бали.

Ініціатори проєкту - спікер Верховної ради Дмитро Разумков, голова комітету з питань освіти Сергій Бабак і інші нардепи. Про це йдеться на сайті парламенту.

Згідно з проєктом, у 2021 році 30 учасників ЗНО зможуть отримати по 100 тисяч гривень за високі результати на основі повної загальної середньої освіти.

Для втілення даного проєкту в життя з держбюджету країни знадобляться додаткові кошти. Фінансування буде здійснюватися з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

Нагадаємо, в Україні з початку 2021 року школи перейшли на новий санітарний регламент. Тепер закладу середньої освіти працюватимуть за новими правилами. При цьому з 1 січня втратив чинність попередній аналогічний документ, який діяв майже 20 років.

Раніше мер Києва Віталій Кличко на брифінгу розповів, під час локдауну навчальні заклади будуть працювати в дистанційному режимі. Виключення зробили тільки для дитячих садків, вони працюватимуть у штатному режимі.

Варто зазначити, що будуть закриті спортивні заклади та заклади громадського харчування. Транспорт буде працювати у звичайному режимі, але при певних умовах.

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