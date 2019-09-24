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Украинских учителей огорчили новостью о зарплатах: подробности

STYLERЖизнь    24.09.2019 - 11:32
Украинских учителей огорчили новостью о зарплатах: подробности
Анна Новосад заявила о нехватке денег на повышение зарплаты учителей (Фото: коллаж РБК-Украина)

Анна Новосад рассказала о проекте Бюджета-2020

Для увеличения зарплат учителям на обещанные Кабмином Гройсмана от 20 до 70% с 1 января 2020 года необходимо дополнительные 45 миллиардов гривен, однако этих денег в проекте госбюджета нет. Об этом заявила глава Минобразования Анна Новосад в интервью "Украинской правде. Жизнь".

Выполнение данного постановления теперь легло на плечи нового правительства.

Новосад подчеркнула, что обдумывает с министерством финансов и премьером Алексеем Гончаруком возможности найти средства, которые назвала "гигантскими" для украинской экономики.

Украинских учителей огорчили новостью о зарплатах: подробности

Глава Минобразования Анна Новосад заявила, что на поднятие зарплаты учителям необходимо дополнительные 45 млрд грн, но таких денег нет (Фото: facebook.com kmbs.ua)

Она добавила, что хотела бы эту сумму "откуда-нибуть вытянуть, у кого-то их забрать" и отдать педагогам, "но другие министры, видимо, не очень поймут".

Также Новосад отметила, что для повышения зарплаты учителям в ближайшее время "будет немножко другой инструмент", и пообещала найти решение ко второму чтению бюджета.

Новая руководительница Минобразования добавила, что не обижается на свою предшественницу на этом посту Лилию Гриневич, однако считает, что Гройсман мог бы "немного по-другому управлять этой ситуацией и, например, не подписывать само постановление в последний вечер перед назначением нового правительства, а подписать его хотя бы немного раньше".

Украинских учителей огорчили новостью о зарплатах: подробности

На поднятие зарплаты учителям от 20 до 70% в проекте бюджета нет нужной суммы (Иллюстративное фото: hochu.ua)

Новосад уточнила, что сложность заключается в необходимости объяснять, почему постановление не учтено в проекте бюджета.

Как сообщалось, летом в то время министр образования Украины Лилия Гриневич объяснила детали школьной реформы, новшества которой напрямую коснутся учителей, которые подрабатывают после занятий. Чиновница раскритиковала занятия учителями репетиторством и подчеркнула, что педагогов обяжут заключать с родителями учеников договор о предоставлении платных образовательных услуг.

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