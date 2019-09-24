Украинских учителей огорчили новостью о зарплатах: подробности

Анна Новосад заявила о нехватке денег на повышение зарплаты учителей (Фото: коллаж РБК-Украина)

Анна Новосад рассказала о проекте Бюджета-2020

Для увеличения зарплат учителям на обещанные Кабмином Гройсмана от 20 до 70% с 1 января 2020 года необходимо дополнительные 45 миллиардов гривен, однако этих денег в проекте госбюджета нет. Об этом заявила глава Минобразования Анна Новосад в интервью "Украинской правде. Жизнь".

Выполнение данного постановления теперь легло на плечи нового правительства.

Новосад подчеркнула, что обдумывает с министерством финансов и премьером Алексеем Гончаруком возможности найти средства, которые назвала "гигантскими" для украинской экономики.

Глава Минобразования Анна Новосад заявила, что на поднятие зарплаты учителям необходимо дополнительные 45 млрд грн, но таких денег нет (Фото: facebook.com kmbs.ua)

Она добавила, что хотела бы эту сумму "откуда-нибуть вытянуть, у кого-то их забрать" и отдать педагогам, "но другие министры, видимо, не очень поймут".

Также Новосад отметила, что для повышения зарплаты учителям в ближайшее время "будет немножко другой инструмент", и пообещала найти решение ко второму чтению бюджета.

Новая руководительница Минобразования добавила, что не обижается на свою предшественницу на этом посту Лилию Гриневич, однако считает, что Гройсман мог бы "немного по-другому управлять этой ситуацией и, например, не подписывать само постановление в последний вечер перед назначением нового правительства, а подписать его хотя бы немного раньше".

На поднятие зарплаты учителям от 20 до 70% в проекте бюджета нет нужной суммы (Иллюстративное фото: hochu.ua)

Новосад уточнила, что сложность заключается в необходимости объяснять, почему постановление не учтено в проекте бюджета.

Как сообщалось, летом в то время министр образования Украины Лилия Гриневич объяснила детали школьной реформы, новшества которой напрямую коснутся учителей, которые подрабатывают после занятий. Чиновница раскритиковала занятия учителями репетиторством и подчеркнула, что педагогов обяжут заключать с родителями учеников договор о предоставлении платных образовательных услуг.