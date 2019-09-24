Українських вчителів засмутили новиною про зарплати: подробиці

Анна Новосад розповіла про брак грошей на підвищення зарплати вчителів (Фото: колаж РБК-Україна)

Анна Новосад розповіла про проект Бюджету-2020

Для збільшення зарплат вчителям на обіцяні Кабміном Гройсмана від 20 до 70% з 1 січня 2020 року необхідно додаткові 45 мільярдів гривень, однак цих грошей у проекті держбюджету немає. Про це заявила глава Міносвіти Анна Новосад в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

Виконання цієї постанови тепер лягло на плечі нового уряду.

Новосад наголосила, що обмірковує з міністерством фінансів і прем'єром Олексієм Гончаруком можливості знайти кошти, які назвала "гігантськими" для української економіки.

Глава Міносвіти Анна Новосад заявила, що на підняття зарплати вчителям необхідно додаткові 45 млрд грн, але таких грошей немає (Фото: facebook.com kmbs.ua)

Вона додала, що хотіла б цю суму "звідкись витягнути, у когось їх забрати" та віддати педагогам, "але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють".

Також Новосад зазначила, що для підвищення зарплати вчителям найближчим часом "буде трішки інший інструмент", і пообіцяла знайти рішення до другого читання бюджету.

Нова керівниця Міносвіти додала, що не ображається на свою попередницю на цій посаді Лілію Гриневич, однак вважає, що Гройсман міг би "трохи по-іншому управляти цією ситуацією і, наприклад, не підписувати саму постанову в останній вечір перед призначенням нового уряду, а підписати його хоча б трохи раніше".

На підняття зарплати вчителям від 20 до 70% у проекті бюджету немає потрібної суми (Ілюстративне фото: hochu.ua)

Новосад уточнила, що складність полягає в необхідності пояснювати, чому постанову не враховано в проекті бюджету.

Як повідомлялося, влітку в той час міністр освіти Лілія Гриневич пояснила деталі шкільної реформи, нововведення якої безпосередньо торкнуться вчителів, які підробляють після занять. Чиновниця розкритикувала заняття вчителями репетиторством та наголосила, що педагогів зобов'яжуть укладати з батьками учнів договір про надання платних освітніх послуг.