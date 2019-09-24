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Українських вчителів засмутили новиною про зарплати: подробиці

STYLERЖиття    24.09.2019 - 11:32
Українських вчителів засмутили новиною про зарплати: подробиці
Анна Новосад розповіла про брак грошей на підвищення зарплати вчителів (Фото: колаж РБК-Україна)

Анна Новосад розповіла про проект Бюджету-2020

Для збільшення зарплат вчителям на обіцяні Кабміном Гройсмана від 20 до 70% з 1 січня 2020 року необхідно додаткові 45 мільярдів гривень, однак цих грошей у проекті держбюджету немає. Про це заявила глава Міносвіти Анна Новосад в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

Виконання цієї постанови тепер лягло на плечі нового уряду.

Новосад наголосила, що обмірковує з міністерством фінансів і прем'єром Олексієм Гончаруком можливості знайти кошти, які назвала "гігантськими" для української економіки.

Українських вчителів засмутили новиною про зарплати: подробиці

Глава Міносвіти Анна Новосад заявила, що на підняття зарплати вчителям необхідно додаткові 45 млрд грн, але таких грошей немає (Фото: facebook.com kmbs.ua)

Вона додала, що хотіла б цю суму "звідкись витягнути, у когось їх забрати" та віддати педагогам, "але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють".

Також Новосад зазначила, що для підвищення зарплати вчителям найближчим часом "буде трішки інший інструмент", і пообіцяла знайти рішення до другого читання бюджету.

Нова керівниця Міносвіти додала, що не ображається на свою попередницю на цій посаді Лілію Гриневич, однак вважає, що Гройсман міг би "трохи по-іншому управляти цією ситуацією і, наприклад, не підписувати саму постанову в останній вечір перед призначенням нового уряду, а підписати його хоча б трохи раніше".

Українських вчителів засмутили новиною про зарплати: подробиці

На підняття зарплати вчителям від 20 до 70% у проекті бюджету немає потрібної суми (Ілюстративне фото: hochu.ua)

Новосад уточнила, що складність полягає в необхідності пояснювати, чому постанову не враховано в проекті бюджету.

Як повідомлялося, влітку в той час міністр освіти Лілія Гриневич пояснила деталі шкільної реформи, нововведення якої безпосередньо торкнуться вчителів, які підробляють після занять. Чиновниця розкритикувала заняття вчителями репетиторством та наголосила, що педагогів зобов'яжуть укладати з батьками учнів договір про надання платних освітніх послуг.

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