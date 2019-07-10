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Кабмин предложит Раде заложить повышение зарплаты учителей в бюджете-2020

Новости » Политика    10.07.2019 - 13:18
Кабмин предложит Раде заложить повышение зарплаты учителей в бюджете-2020
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство будет предлагать повысить зарплаты учителей до 70%

Кабинет министров Украины предложит Верховной раде заложить в проекте государственного бюджета на 2020 год повышение зарплат учителей до 70%. Об этом сообщил глава правительства Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что повышение зарплат правительство будет предлагать с января 2020 года.

Фото: инфографика

"Предложили новую стимулирующую систему оплаты труда педагогов. Уже с января 2020 года украинские учителя получат повышение заработной платы от 20% до 70%. Особое внимание - молодым педагогам. Такой учитель сразу сможет получить большую заработную плату, чем сегодня", - отметил Гройсман.

По его словам, в случае принятия этих предложений в бюджете-2020 молодые учителя получат повышение зарплат почти на 40%.

"Молодой учитель получает 5410 грн - это оклад, престижность и доплата за проверку тетрадей. Изменение системы даст возможность с 1 января 2020 года такому учителю получать 7643 грн. Больше почти на 40%. Такие параметры закладываем в нормативные документы, которые будут основой госбюджета-2020", - сказал премьер-министр.

Напомним, в марте Гройсман подчеркивал, что зарплата учителей в Украине выросла на 75% по сравнению с январем 2017 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляла, что на повышение зарплат учителям в госбюджете необходимо дополнительно предусмотреть 110 млрд гривен. Однако в бюджете на 2019 год эти средства заложены не были. По состоянию на прошлую осень, стартовая зарплата молодого учителя составляла 4 500 гривен.

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