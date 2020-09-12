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На украинских дорогах появились новые знаки: что они означают

Автор: Владимир Костырин

Новые дорожные знаки установили в двух областях Украины

На трассах Украины появились новые дорожные знаки - указатели призывают водителей на данном участке автодороги при обгоне велосипедистов соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра.

Такие знаки разместили пока в двух областях: Львовской и Луганской. Об этом передает "Укравтодор" на странице в Facebook.

Где именно разместили новые знаки:

  • указатели сейчас можно увидеть на обновленной дороге Сходница - Песочная, Пустомыты - Меденичи во Львовской области;
  • на маршруте от КПП "Станица Луганская" до Северодонецка в Луганской области.

Указатели планируют установить и в других регионах в местах, где часто встречаются велосипедисты-шоссейники.

Дорожные знаки безопасности "дальнобойщиков" на байках решили устанавливать по инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями вело-сообщества Львовщины (Lviv Bicycle Club, West Road Cycling, epiq club).

Специальные знаки индивидуального проектирования "Опережайте безопасно" разработала неправительственная организация "Агенты изменений".

Дорожные знаки "Опережайте безопасно" устанавливают на "популярных" среди велосипедистов трассах (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине будут штрафовать водителей, пассажиров и велосипедистов без световозвращающих элементов.

Напомним, что недавно были названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу.

Также мы рассказывали об азбуке водителей и знаках и жестах, которые стоит знать каждому.

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