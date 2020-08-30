Азбука водителей: знаки и жесты, которые стоит знать каждому

Эксперты рассказали значение тайных знаков водителей (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, что значат жесты и знаки водителей на дорогах

Водители имеют свою собственную азбуку жестов и знаков, которыми они общаются с другими участниками движения на дорогах. Эксперты составили список таких жестов и объяснили значение каждого из них.

Знание этих знаков понадобится каждому и не только водителям, так как они могут помочь избежать препятствия или не попасть в опасную ситуацию. Об этом пишет ТСН.

Моргание стоп-сигналами. Если водитель, которые едет впереди, использовал этот жест, то это значит, что вы едете к нему слишком близко и нужно увеличить дистанцию. Один сигнал водители обычно посылают в знак благодарности за то, что другой участник движения его пропустил на дороге.

Хлопки в ладоши. Если один из водителей совершил обгон и похлопал в ладоши, то стоит обратить внимание, так как это может значить, что у вас неплотно закрыта крышка багажника или грузовое отделение.

Водитель рисует пальцем круг в воздухе. Если вас обогнали, и водитель показывает такой знак, то это значит, что у вас спущено колесо. Остановитесь и проверьте свои колеса.

Водитель показывают дулю. Не стоит обижаться на такой жест, так как это знак того, что впереди препятствие на дороге, например, большая яма или камень.

Моргает фарами навстречу. Самый распространенный сигнал водителей о том, что впереди вас ждет препятствие в виде аварии, ремонта или сотрудников полиции, которые ловят нарушителей.

Поднятая рука с открытой ладонью. Это знак благодарности от другого водителя за то, что вы его пропустили или уступили дорогу. На такой жест можно ответить также – это будет вежливо.

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