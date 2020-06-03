В Украине будут штрафовать водителей, пассажиров и велосипедистов без светоотражателей

Водителей и пассажиров обязали носить светоотражатели (коллаж РБК-Украина)

Рада приняла законопроект в первом чтении об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения

В Украине обяжут водителей, пассажиров авто и велосипедистов иметь на своей одежде светоотражающие элементы в темное время суток. В противном случае предусмотрены штрафы.

Об этом говорится в законопроекте №2696, который 3 июня поддержали в Верховной Раде в первом чтении. Об этом говорится на сайте парламента.

Теперь, согласно законодательной инициативе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения", можно будет находиться в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на проезжей части дороги (улицы) вне транспортного средства в специальном жилете со светоотражающими элементами.

Такое же требование возлагается и на пассажиров транспортного средства.

Дорожным работникам также обязали выдавать светоотражающие жилеты.

Кроме того, со светоотражающими элементами на одежде должны ездить/ходить велосипедисты и погонщики животных, когда на улице темно или в условиях плохой видимости. Тут речь идет об использовании лент, жилетов или наклеек.

За отсутствие таковых, а также за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотрены штрафы в 510 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине штрафы для пешеходов хотят увеличить в четыре раза.

Напомним также, что в МВД готовят серьезные ужесточение наказания для водителей за превышение скорости, включая лишение прав и повторный экзамен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин