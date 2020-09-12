На українських дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають

На трасах України з'явилися нові дорожні знаки - вказівники закликають водіїв на даній ділянці автодороги при обгоні велосипедистів дотримуватися безпечної дистанції щонайменше 1,5 метра.

Такі знаки розмістили наразі у двох областях: Львівській та Луганській. Про це передає "Укравтодор" на сторінці в Facebook.

Де саме розмістили нові знаки:

знаки зараз можна побачити на оновленій дорозі Східниця - Пісочна, Пустомити - Меденичі у Львівській області;

на маршруті від КПП "Станиця Луганська" до Сєвєродонецька у Луганській області.

Вказівники планують встановити і в інших регіонах в місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники.

Дорожні знаки безпеки "далекобійників" на байках вирішили встановлювати за ініціативою Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці з представниками вело-спільноти Львівщини (Lviv Bicycle Club, West Road Cycling, epiq club).

Спеціальні знаки індивідуального проектування "Випереджайте безпечно" розробила неурядова організація "Агенти змін".

Дорожні знаки "Випереджайте безпечно" встановлюють на "популярних" серед велосипедистів трасах (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні будуть штрафувати водіїв, пасажирів та велосипедистів без світлоповертаючих елементів.

Нагадаємо, що нещодавно були названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу.

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