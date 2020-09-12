ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На украинских дорогах появились новые знаки: что они означают

Суббота 12 сентября 2020 07:21
На украинских дорогах появились новые знаки: что они означают
В Украине появились новые дорожные знаки (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Новые дорожные знаки установили в двух областях Украины

На трассах Украины появились новые дорожные знаки - указатели призывают водителей на данном участке автодороги при обгоне велосипедистов соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра.

Такие знаки разместили пока в двух областях: Львовской и Луганской. Об этом передает "Укравтодор" на странице в Facebook.

Где именно разместили новые знаки:

  • указатели сейчас можно увидеть на обновленной дороге Сходница - Песочная, Пустомыты - Меденичи во Львовской области;
  • на маршруте от КПП "Станица Луганская" до Северодонецка в Луганской области.

Указатели планируют установить и в других регионах в местах, где часто встречаются велосипедисты-шоссейники.

Дорожные знаки безопасности "дальнобойщиков" на байках решили устанавливать по инициативе Службы автомобильных дорог во Львовской области в сотрудничестве с представителями вело-сообщества Львовщины (Lviv Bicycle Club, West Road Cycling, epiq club).

Специальные знаки индивидуального проектирования "Опережайте безопасно" разработала неправительственная организация "Агенты изменений".

На украинских дорогах появились новые знаки: что они означают

Дорожные знаки "Опережайте безопасно" устанавливают на "популярных" среди велосипедистов трассах (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине будут штрафовать водителей, пассажиров и велосипедистов без световозвращающих элементов.

Напомним, что недавно были названы случаи, когда водитель может не уступать пешеходу.

Также мы рассказывали об азбуке водителей и знаках и жестах, которые стоит знать каждому.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Авто дорогиавтомобиливелосипеды
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь