ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На українських дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають

Субота 12 вересня 2020 07:21
На українських дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають
В Україні з'явилися нові дорожні знаки (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Нові дорожні знаки встановили у двох областях України

На трасах України з'явилися нові дорожні знаки - вказівники закликають водіїв на даній ділянці автодороги при обгоні велосипедистів дотримуватися безпечної дистанції щонайменше 1,5 метра.

Такі знаки розмістили наразі у двох областях: Львівській та Луганській. Про це передає "Укравтодор" на сторінці в Facebook.

Де саме розмістили нові знаки:

  • знаки зараз можна побачити на оновленій дорозі Східниця - Пісочна, Пустомити - Меденичі у Львівській області;
  • на маршруті від КПП "Станиця Луганська" до Сєвєродонецька у Луганській області.

Вказівники планують встановити і в інших регіонах в місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники.

Дорожні знаки безпеки "далекобійників" на байках вирішили встановлювати за ініціативою Служби автомобільних доріг у Львівській області у співпраці з представниками вело-спільноти Львівщини (Lviv Bicycle Club, West Road Cycling, epiq club).

Спеціальні знаки індивідуального проектування "Випереджайте безпечно" розробила неурядова організація "Агенти змін".

На українських дорогах з'явилися нові знаки: що вони означають

Дорожні знаки "Випереджайте безпечно" встановлюють на "популярних" серед велосипедистів трасах (фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Раніше ми писали про те, що в Україні будуть штрафувати водіїв, пасажирів та велосипедистів без світлоповертаючих елементів.

Нагадаємо, що нещодавно були названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу.

Також ми розповідали про азбуку водіїв і знаки та жести, які варто знати кожному.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Авто дорогиавтомобиливелосипеды
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся