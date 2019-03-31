Явка на выборах президента Украины: все подробности

Иллюстративное фото (GettySmages)

Для первого тура выборов президента Украины 2019 ЦИК подготовил более 30 млн бюллетеней

Явка на выборах президента Украины 2019, по данным социологов, ожидается на уровне 2014 года. Подробнее о ходе голосования - в материале РБК-Украина.

В интервью РБК-Украина руководитель Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина высказала предположение, что явка в первом туре выборов будет аналогичной первому туру президентских выборов 2014 года. Тогда участие в голосовании приняли 59,5% избирателей.

Вместе с тем, по данным последнего рейтинга, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 9-15 марта, о готовности принять участие в выборах президента Украины 2019 заявили 84% опрошенных.

Как известно, для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

По данным Центризбиркома, почти 418 тысяч украинцев смогут проголосовать на выборах президента Украины 2019 на избирательных участках за рубежом. Кроме того, в ЦИК сообщили, что более 300 тысяч граждан Украины изменили место голосования. В частности, место голосования изменили почти 33 тыс. граждан из Донецкой области и почти 16 тыс. граждан, зарегистрированных в Луганской области.

Избирательные участки на выборах президента Украины 2019 откроются 31 марта в 08:00, все избиратели будут иметь возможность проголосовать до 20:00.

Явка на выборах президента Украины 2014

На внеочередных президентских выборах в 2014 году явка составляла около 60%. Тогда избиратели выбирали среди 23 кандидатов в президенты. Самая высокая явка тогда была зафиксирована во Львовской области (78,2%). Высокая явка (больше 70%) наблюдалась также в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

Скрин cvk.gov.ua (нажмите, чтобы увеличить изображение)

Согласно социологическим опросам, лидером предвыборных рейтингов в 2014 году был Петр Порошенко. Накануне выборов Порошенко готовы были поддержать 28,1%, на втором месте была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (17,9%), на третьем - Сергей Тигипко (9,5%). По результатам голосования, победу на выборах президента Украины в 2014 году одержал Петр Порошенко. Тогда выборы прошли в один тур, поскольку за Порошенко свои голоса отдали более половины избирателей (54,7%).

На выборах в 2014 году Тимошенко, согласно официальным результатам Центральной избирательной комиссии, набрала 12,8% голосов.

На третьем месте оказался лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, его поддержали 8,32% избирателей. В пятерке лидеров также был Анатолий Гриценко (5,48%) и Сергей Тигипко (5,23%). Остальные кандидаты в президенты, по результатам голосования, получили менее 5% поддержки избирателей.

Отметим, Порошенко, Тимошенко, Ляшко и Гриценко являются кандидатами в президенты и на выборах 2019. При этом, Порошенко и Тимошенко входят в тройку лидеров президентских рейтингов, составленных на основе социологических опросов, но уступают первенство шоумену Владимиру Зеленскому.