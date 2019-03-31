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Выборы 2019: появились данные о явке избирателей на 15:00

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 15:28
Выборы 2019: появились данные о явке избирателей на 15:00
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

ЦИК уже получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 134 округах

Явка на выборах 2019, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15 часов воскресенья, 31 марта, составила 44,45%. в некоторых  регионах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные ЦИК.

Избирательные участки на выборах президента Украины 2019 открылись 31 марта в 08:00.

"Активность избирателей в Киеве 46, 32%, Черниговская область 47, 01% Днепропетровская область 47,14", - сообщили в ЦИК.

Так, ЦИК уже получил данные о явке по состоянию на 15:00 в 134 округах.

 

Фото: ход голосования в регионах (скрин)

Ранее, ЦИК сообщил, что по состоянию на 11 часов дня явка составляет 16, 61%.

Как писало РБК-Украина ранее, для первого тура выборов президента Украины 2019 Центризбирком подготовил 30,44 млн бюллетеней, для второго - 29,92 млн. При этом, в ЦИК заявили, что прогнозированное количество избирателей составляет 30 028 913 человек.

Добавим, общее количество граждан Украины, которые изменили место голосования в первом туре президентских выборов 2019, превысило 300 тысяч человек. При этом услугой смены избирательного участка воспользовались граждане всех регионов Украины.

Отметим, что на выборах президента Украины изъявили желание проголосовать почти 93 тысячи переселенцев с Донбасса.

Напомним также, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия. Там по киевскому времени голосование на выборах 2019 началось в 23:00 субботы, 30 марта.

В ЦИК назвали количество людей, которые изменили место голосования
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