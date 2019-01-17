Украина отправит в Антарктиду крупную экспедицию

Иллюстративное фото (uac.gov.ua)

В отряд вошли ученые разных специальностей, преимущественно геологи, геофизики, метеорологи и биологи

В Антарктиду отправится самый большой отряд украинцев за последние 18 лет - 26 исследователей и инженеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального антарктического научного центра.

Как сообщается, эта, 24-экспедиция, "является особой".

"Сейчас, после изменений в Национальном антарктическом научном центре, мы перешли к стремительному развитию", - заявил замминистра образования и науки Максим Стриха.

В сезонный отряд вошли ученые разных специальностей, преимущественно геологи, геофизики, метеорологи и биологи. Также в экспедицию отправятся четыре женщины.

Отмечается, что ряд экспериментов будут проводить не только на станции, но и на островах вокруг нее. А некоторые исследования, прежде всего антарктической растительности и почв, охватят территории от Огненной земли и субантарктических островов до Южного полярного круга.

Украинские ученые с помощью специальных дронов и инновационного программного обеспечения будут строить 3-D модели ледников. Также планируется вести комплексное исследование разнообразия бактерий и вирусов и изучение механизма "цветения" воды Южного океана.

Как писал Styler, сотрудники украинской антарктической станции им. Академика Вернадского, которая находится на острове Галиндез Аргентинского архипелага, записали видеообращение к украинцам.

Также сообщалось, что исследователи из международного проекта PolarGAP при помощи радиолокационных наблюдений с самолета зафиксировали в Антарктиде скрытый под льдами радиоактивный источник тепла.