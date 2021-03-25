Украинские полярники показали "разборки" пингвинов на забавных фото

В подписи к снимкам Евгений уточнил, что на фото - пингвины вида Адели. И они частенько устраивают подобные "разборки", потому что по натуре своей довольно вспыльчивы.

"Общение между пингвинами может быть разным. Вот, например, пингвины Адели, местные разбойники и балагуры, выясняют отношения очень эмоционально и громко. Нам удалось поймать момент, когда адельки ведут активную и дружественную беседу между собой", - говорится в подписи к фото.

А вот собственно и сами фото, которые стопроцентно улучшат вам настроение!

Пингвины выясняют отношения, не стесняясь людей (фото: facebook.com/Yevhenii Prokopchuk)

Кто такие пингвины Адели?

Эти пернатые, но не научены летать, морские птицы имеют длину туловища около 70 см, и вес около 6 кг.

Свое название они получили от французского исследователя Дюмона д'Урвия, который в свою очередь таким образом увековечил имя своей жены Адели. К слову, полярники в Антарктиде в шутку называют этих пингвинов "адельки" за их сварливый характер.

Интересно, что именно о жизни пингвинов Адели в Антарктиде советскими и японскими мультипликаторами был снят мультик "Приключения пингвиненка Лоло".

Кадр из мультика "Приключения пингвиненка Лоло"