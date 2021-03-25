Українські полярники показали "розборки" пінгвінів на кумедних фото

У підписі до знімків Євгеній уточнив, що на фото - пінгвіни виду Аделі. І вони частенько влаштовують подібні "розборки", бо по натурі своїй доволі запальні.

"Спілкування між пінгвінами може бути різним. От, наприклад, пінгвіни Аделі, місцеві розбишаки та балагури, з'ясовують відносини дуже емоційно та гучно. Нам вдалося спіймати момент, коли адельки ведуть активну та дружню розмову між собою", - йдеться у підписі до фото.

А ось, власне, й самі фото, які стовідсотково покращать вам настрій!

Пінгвіни з'ясовують стосунки, не соромлячись людей (фото: facebook.com/Yevhenii Prokopchuk)

Хто такі пінгвіни Аделі?

Ці пернаті, але не навчені літати, морські птахи мають довжину тулуба близько 70 см, і вагу близько 6 кг.

Свою назву вони отримали від французького дослідника Дюмона д'Урвія, який у свою чергу таким чином увіковічнив ім'я своєї дружини Аделі. До слова, полярники в Антарктиді жартома називають цих пінгвінів "адельки" за їх сварливий характер.

Цікаво, що саме про життя пінгвінів Аделі в Антарктиді радянськими і японськими мультиплікаторами був знятий мультик "Пригоди пінгвіненяти Лоло".

Кадр з мультика "Пригоди пінгвіненяти Лоло"