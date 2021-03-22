Придется петь колыбельную: украинские полярники разбудили мощного зверя

Полярники с украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде рассказали о пробуждении гигантского кита в океане. Животное они потревожили сами и теперь подумывают спеть ему колыбельную, чтобы он снова заснул.

Фото громадного кита и своими впечатлениями поделился системный администратор связи из украинской экспедиции Евгений Прокопчук на своей странице в Facebook.

Полярник признался, что ранее встретить кита для участников экспедиции считалось огромной удачей, а теперь гиганты стали попадаться очень часто.

"Всю зимовку встретить кита было для нас большой удачей, а теперь эти прекрасные великаны у нас буквально за "каждым углом". Выходишь в океан по делам и ненароком будишь кита, который мирно спит", - поделился своими эмоциями Евгений Прокопчук.

Он добавил, что киты не сильно рады тому, что их разбудили и разместил в социальной сети фотографии и видео, от которых сами полярники были в восторге.

Фото: facebook.com/Евгений Прокопчук

В комментариях пользователи пошутили, что теперь полярникам придется китам спеть колыбельную, чтобы снова их усыпить. На что Прокопчук ответил, что для этого кита сначала придется догнать.

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