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Украинские полярники показали фото из Антарктиды, которые запомнились навсегда

Суббота 06 февраля 2021 22:02
Украинские полярники показали фото из Антарктиды, которые запомнились навсегда
Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде (фото: flickr.by/ravas)
Автор: Светлана Мащенко

Станция "Академик Вернадский" в субботу, 6 февраля, отмечает 25-летие со дня основания. Юбилейная научная экспедиция показала уникальные фото, которые мало в кто видел.

На кадрах, опубликованных на странице Национального антарктического научного центра в Facebook, показали, как все начиналось.

В этот день 25 лет назад состоялась передача антарктической станции "Фарадей", которая принадлежала Великобритании, Украине. Тогда над станцией подняли украинский флаг и переименовали в "Академик Вернадский".

Украинские полярники показали фото из Антарктиды, которые запомнились навсегда

Основание станции "Академик Вернадский" в Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Четверть века назад эта фотография обошла первые полосы всех украинских СМИ. Слева направо: последний бейзкомандер британской станции Данкан Хейг снимает флаг Соединенного Королевства, руководитель 1 УАЕ Геннадий Милиневский, заместитель директора Британской антарктической службы (БАС) Джон Дьюдни и участники 1 УАЕ Владимир Павлик, Евгений Гурьянов, Андрей Сидоровский", - подписаны фото.

С той поры Национальный антарктический научный центр каждый год отправляет на станцию научные экспедиции. Сейчас там находится 25-я юбилейная экспедиция.

К слову, недавно полярники рассказали про ЧП, которое впервые случилось вблизи станции "Академик Вернадский".

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