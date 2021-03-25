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В Киеве кот стал спасателем и "дослужился" до майора: история хвостатого чрезвычайника

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 14:29
В Киеве кот стал спасателем и "дослужился" до майора: история хвостатого чрезвычайника Коллаж РБК-Украина: в Киеве кот стал спасателем
Автор: Владимир Костырин

В Киеве кота взяли на работу спасателем, и пушистый чрезвычайник уже получил не только форменную одежду, но и специальное звание майора.

Об этом 25 марта передали в МВД Украины на странице в Facebook.

Также правоохранители показали фото хвостатого спасателя, и рассказали его удивительную историю.

Будущего сотрудника Главного управления ГСЧС Украины в Киеве еще в конце января встретил спасатель Артур Моркотенко благодаря объявлению в сети, что уже неделю котенок замерзает и голодает в подъезде. Мужчина забрал пушистика к себе, и Чивас - так назвали кота - получил любящую семью, уход, и даже работу.

Для животного пошили удобную форму спасателя, дали оранжевый ошейник, и рабочее место в кабинете своего коллеги в столичном управлении ГСЧС.

Судя по всему, в перерыве между едой и работой кот любит позировать на камеру на служебном автомобиле чрезвычайников.

В Киеве кот стал спасателем и &quot;дослужился&quot; до майора: история хвостатого чрезвычайника

Киевский кот-спасатель получил звание майора (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Кроме того, Чивас не прочь поиграть в свободное время, а офицерский чин и высокое звание майора не повлияли на ласковый нрав пушистика.

В Киеве кот стал спасателем и &quot;дослужился&quot; до майора: история хвостатого чрезвычайника

Для кота Чиваса пошили спецформу спасателя (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

"Мы убеждены, что такие истории и поступки сильно вдохновляют. Пользуясь случаем, мы призываем всех брать пример с наших пожарных - не бояться протянуть руку помощи тем, кто больше всего нуждается", - отметили правоохранители.

В Киеве кот стал спасателем и &quot;дослужился&quot; до майора: история хвостатого чрезвычайника

Боец ГСЧС спас кота, который затем стал его "коллегой" (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что украинские военные похвастались отважным псом, который с достоинством несет службу в рядах ВСУ.

Напомним, осенью закарпатский пес получил звание "Герой года" за чудесное спасение своего хозяина от верной смерти.

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