Украинские автовладельцы не будут платить штрафы: кого это коснется

Владельцы авто в Украине смогут оформить штрафы на непосредственных нарушителей ПДД
Владельцы автомобилей в Украине смогут не платить штрафы, если за рулем авто в момент нарушения правил дорожного движения был другой человек, а нарушение зафиксировано автоматически. Что для этого нужно сделать и как это будет работать - в материале Styler.
Так, в электронном кабинете водителя появилась новая услуга под названием "Управление надлежащим пользователем". С помощью сервиса владелец авто сможет не покидая дом назначить такого "пользователя" его автомобиля. Именно он получит штраф за нарушение ПДД в случае автоматической фото- или видеофиксации.
Сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua, а также на портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".
Надлежащий пользователь - это человек, который законно пользуется автомобилем, что не является его собственностью.
Скриншот
Заказчиком услуги сможет быть физическое или юридическое лицо, которое желает стать таким пользователем. Для этого необходимо:
Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: перемены коснутся каждого
После этих действий владелец транспортного средства получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. По ней он должен перейти и дать согласие.
Стоит отметить, что на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Само собой, что "надлежащим пользователем" может стать лишь человек имеющий водительское удостоверение.