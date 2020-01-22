Украинские автовладельцы не будут платить штрафы: кого это коснется

Владельцы автомобилей в Украине смогут не платить штрафы, если за рулем авто в момент нарушения правил дорожного движения был другой человек, а нарушение зафиксировано автоматически. Что для этого нужно сделать и как это будет работать - в материале Styler.

Так, в электронном кабинете водителя появилась новая услуга под названием "Управление надлежащим пользователем". С помощью сервиса владелец авто сможет не покидая дом назначить такого "пользователя" его автомобиля. Именно он получит штраф за нарушение ПДД в случае автоматической фото- или видеофиксации.

Сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua, а также на портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Надлежащий пользователь - это человек, который законно пользуется автомобилем, что не является его собственностью.

Скриншот

Заказчиком услуги сможет быть физическое или юридическое лицо, которое желает стать таким пользователем. Для этого необходимо:

Зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или MobileID.

Выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем".

Ввести VIN-код автомобиля, для которого человек хочет стать надлежащим пользователем.

Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: перемены коснутся каждого

После чего необходимо выбрать основание для надлежащего пользования. Это может быть: договоренность с владельцем; доверенность на право пользования авто; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга.

Это может быть: договоренность с владельцем; доверенность на право пользования авто; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга. Затем ввести e-mail и телефон владельца авто. При необходимости можно прикрепить сканкопии документов, которые являются основанием для надлежащего пользования.

При необходимости можно прикрепить сканкопии документов, которые являются основанием для надлежащего пользования. Подписать созданную заявку с помощью КЭП.

После этих действий владелец транспортного средства получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. По ней он должен перейти и дать согласие.

Стоит отметить, что на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Само собой, что "надлежащим пользователем" может стать лишь человек имеющий водительское удостоверение.