Українські автовласники не будуть платити штрафи: кого це торкнеться

Власники авто в Україні зможуть оформити штрафи на безпосередніх порушників ПДР
Власники автомобілів в Україні зможуть не платити штрафи, якщо за кермом авто в момент порушення правил дорожнього руху була інша людина, а порушення зафіксовано автоматично. Що для цього потрібно зробити і як це буде працювати - в матеріалі Styler.
Так, в електронному кабінеті водія з'явилася нова послуга під назвою "Керування належним користувачем". За допомогою сервісу власник авто зможе не покидаючи будинок призначити такого "користувача" його автомобіля. Саме він отримає штраф за порушення ПДР у разі автоматичної фото - або відеофіксації.
Сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua, а також на порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".
Належний користувач - це людина, яка законно користується автомобілем, що не є його власністю.
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Замовником послуги зможе бути фізична або юридична особа, яка бажає стати таким користувачем. Для цього необхідно:
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Після цих дій власник транспортного засобу отримує лист з посиланням на онлайн-заяву. По ній він повинен перейти і дати згоду.
Варто відзначити, що на один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача. Само собою, що "належним користувачем" може стати лише людина, яка має водійське посвідчення.