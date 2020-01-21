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В Украине кардинально изменится медицинское обслуживание: подробности

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 08:34
В Украине кардинально изменится медицинское обслуживание: подробности
Медицинская реформа в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине с 1 апреля 2020 года стартует вторая очередь медицинской реформы

Медицинская реформа в Украине позволит по-новому осуществлять некоторые важные процессы между врачом и пациентом. Это коснется больничных листов, электронных направлений, бесплатного обслуживания и так далее. Что изменится в сфере медицины с 1 апреля 2020 года - в материале Styler.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаил Федорова, система eHealth, которую запустили 2,5 года назад, была усовершенствована и сможет обеспечить надежную защиту персональных данных пациентов.

"Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - пишет Федоров.

Теперь с 1 апреля 2020 года украинцев ждет вторая очередь медицинской реформы.

Обновленная система eHealth позволит внедрить такие инновации:

  • электронный больничный лист,
  • электронная медицинская карта пациента,
  • направления будут в электронной форме,
  • к системе подключатся учреждения специализированной медицинской помощи.

Кроме того, в дальнейшем eHealth позволит запустить полезные онлайн-сервисы для граждан, к примеру возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн.

Также с 1 апреля заработает Программа медицинских гарантий. На эту программу в госбюджете уже выделено 72 миллиарда гривен, которые "придут к пациенту" через Национальную службу здоровья Украины.

Программа гарантирует бесплатное медицинское обслуживание по ряду направлений - лечение острого инфаркта и инсульта, родовая помощь, ведение преждевременно рожденных детей, а также ранняя диагностика онкологии.

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