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Украинским автомобилистам готовят неприятный сюрприз: что изменится

STYLERАвто    20.01.2020 - 14:05
Украинским автомобилистам готовят неприятный сюрприз: что изменится
В Киеве уменьшат число парковочных мест (фото: РБК-Украина)

Украинским автомобилистам будет гораздо сложнее припарковаться на улице

В Украине продолжают бороться с нелегальной парковкой на обочинах, которая является одной из причин пробок в крупных городах. Так, в Киеве в ближайшем времени искусственно уменьшат число парковочных мест. На каких улицах уже нельзя свободно припарковаться - в материале Styler.

Так, монтаж столбиков активно начался в столице уже с начала 2020 года. Только за прошлую неделю вдоль крупных магистралей и небольших улиц установили 429 антипарковочных колонок, сообщили в "Киевавтодоре". При этом борьба с парковкой на тротуарах будет продолжаться.

В данный момент металлические ограничители устанавливают по всему Киеву - от Соломенки до Троещины.

Так, на улице Закревского возле Центральной поликлиники Деснянского района было установлено 68 столбцов.

Украинским автомобилистам готовят неприятный сюрприз: что изменится

В Киеве уменьшат число парковочных мест (фото: facebook.com/kievavtodor)

Также начали работы по ограничению парковки на проспекте Победы, вдоль крупной магистрали уже установили 122 столбика, и монтажные работы продолжаются.

30 столбиков появились на улицах Почайнинской и Борисоглебской на Подоле.

По данным "Киевавтодора" количество антипарковочных столбов будет расти в столице каждую неделю.

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