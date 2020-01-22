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Украинские автовладельцы не будут платить штрафы: кого это коснется

STYLERАвто    22.01.2020 - 09:01
Украинские автовладельцы не будут платить штрафы: кого это коснется
Украинские автовладельцы смогут избежать штрафов (коллаж: РБК-Украина)

Владельцы авто в Украине смогут оформить штрафы на непосредственных нарушителей ПДД

Владельцы автомобилей в Украине смогут не платить штрафы, если за рулем авто в момент нарушения правил дорожного движения был другой человек, а нарушение зафиксировано автоматически. Что для этого нужно сделать и как это будет работать - в материале Styler.

Так, в электронном кабинете водителя появилась новая услуга под названием "Управление надлежащим пользователем". С помощью сервиса владелец авто сможет не покидая дом назначить такого "пользователя" его автомобиля. Именно он получит штраф за нарушение ПДД в случае автоматической фото- или видеофиксации.

Сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua, а также на портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Надлежащий пользователь - это человек, который законно пользуется автомобилем, что не является его собственностью.

Украинские автовладельцы не будут платить штрафы: кого это коснется

Скриншот

Заказчиком услуги сможет быть физическое или юридическое лицо, которое желает стать таким пользователем. Для этого необходимо:

  • Зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или MobileID.
  • Выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем".
  • Ввести VIN-код автомобиля, для которого человек хочет стать надлежащим пользователем.

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  • После чего необходимо выбрать основание для надлежащего пользования. Это может быть: договоренность с владельцем; доверенность на право пользования авто; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга.
  • Затем ввести e-mail и телефон владельца авто. При необходимости можно прикрепить сканкопии документов, которые являются основанием для надлежащего пользования.
  • Подписать созданную заявку с помощью КЭП.

После этих действий владелец транспортного средства получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. По ней он должен перейти и дать согласие.

Стоит отметить, что на одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Само собой, что "надлежащим пользователем" может стать лишь человек имеющий водительское удостоверение.

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