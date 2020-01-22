Українські автовласники не будуть платити штрафи: кого це торкнеться

Українські автовласники зможуть уникнути штрафів (колаж: РБК-Україна)

Власники авто в Україні зможуть оформити штрафи на безпосередніх порушників ПДР

Власники автомобілів в Україні зможуть не платити штрафи, якщо за кермом авто в момент порушення правил дорожнього руху була інша людина, а порушення зафіксовано автоматично. Що для цього потрібно зробити і як це буде працювати - в матеріалі Styler.

Так, в електронному кабінеті водія з'явилася нова послуга під назвою "Керування належним користувачем". За допомогою сервісу власник авто зможе не покидаючи будинок призначити такого "користувача" його автомобіля. Саме він отримає штраф за порушення ПДР у разі автоматичної фото - або відеофіксації.

Сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua, а також на порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".

Належний користувач - це людина, яка законно користується автомобілем, що не є його власністю.

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Замовником послуги зможе бути фізична або юридична особа, яка бажає стати таким користувачем. Для цього необхідно:

Зареєструватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або MobileID.

Вибрати послугу "Управління належним користувачем".

Ввести VIN-код автомобіля, для якого людина хоче стати належним користувачем.

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Після чого необхідно вибрати підставу для належного користування. Це може бути домовленість з власником; довіреність на право користування авто; договір оренди, найму або позики; договір фінансового або оперативного лізингу.

Це може бути домовленість з власником; довіреність на право користування авто; договір оренди, найму або позики; договір фінансового або оперативного лізингу. Потім ввести e-mail та телефон власника авто. При необхідності можна прикріпити сканкопії документів, які є підставою для належного користування.

При необхідності можна прикріпити сканкопії документів, які є підставою для належного користування. Підписати створену заявку з допомогою КЕП.

Після цих дій власник транспортного засобу отримує лист з посиланням на онлайн-заяву. По ній він повинен перейти і дати згоду.

Варто відзначити, що на один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача. Само собою, що "належним користувачем" може стати лише людина, яка має водійське посвідчення.